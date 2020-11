Nur des Filmemachens wegen möchte sie nicht mehr vor der Kamera stehen, „es muss sich künstlerisch lohnen“, sagte die 86-jährige Sophia Loren vor Kurzem der „Berliner Morgenpost“. Das Sozialdrama „Du hast das Leben vor dir“ erfüllte all ihre Ansprüche. In dieser anspruchsvollen Produktion, in der Lorens Sohn Edoardo Ponti Regie führte und die man im Internet-TV Netflix sehen kann, setzte die Grande Dame des italienischen Kinos ein starkes Zeichen.