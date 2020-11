Nach dem fatalen Routine-SMS an den späteren IS-Killer drei Stunden vor dem Anschlag wird nun die nächste Panne bei der Terrorabwehr bekannt. In einem internen Staatsschutz-Papier empfiehlt ein Beamter die Erhöhung der Gefährdungseinstufung nach dem Munitionskauf – Antwort seiner Vorgesetzten: „Nicht jetzt!“ Wie die „Krone“ aufdeckte, könnte die Kurznachricht eines Handyanbieters an Kujtim F. der letzte Auslöser für seine Mordtour im Herzen Wiens gewesen sein.