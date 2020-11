Gericht: Maskenpflicht im Freien unzureichend begründet

Ein Gericht erklärte unterdessen die allgemeine Maskenpflicht in Tschechien in allen Innenräumen und im Freien für unzureichend begründet. Der Gesetzgeber erhalte bis zum 21. November Zeit, die Verordnung nachzubessern, teilte eine Sprecherin des Stadtgerichts in Prag am Freitag mit. Andernfalls werde die Regelung nichtig. Man wolle die Gefahren des Coronavirus keinesfalls verharmlosen, betonten die Richter. Im Text der Verordnung fehlten indes „konkrete, verständliche und mit Fakten untermauerte Überlegungen“, welchen Nutzen die Verschärfung bringe. Die Maskenpflicht im Freien innerhalb bebauter Ortschaften und in allen Innenräumen war am 21. Oktober in Kraft getreten.