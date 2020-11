Fast täglich werden im Iran neue traurige Rekorde vermeldet, was die Anzahl an Corona-Toten betrifft - das bringt nun den Friedhof in der Hauptstadt Teheran an seine Grenzen. Die Anlage ist eine der größten der Welt, doch nun kann sie die Zahl der täglich angelieferten Leichname kaum noch aufnehmen. Wie der Friedhofsverwalter berichtete, müssen doppelt so viele Tote wie zu normalen Zeiten bestattet werden.