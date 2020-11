Sex mit dem Ex - und das vor der Kamera? Ganz schön heikel! Das findet auch Kaley Cuoco, die mit ihrem Ex-Freund Johnny Galecki für „The Big Bang Theory“ nicht nur jahrelang am Set stehen, sondern zudem bei Sexszenen intim werden musste. Wie die beiden die ungewöhnliche Aufgabe gemeistert haben, das verriet die 34-Jährige nun in einem Podcast-Talk.