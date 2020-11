Ein 71-Jähriger aus Höhnhart zeigte am Dienstag gegen 7:30 Uhr bei der Polizeiinspektion Aurolzmünster an, dass er von seinem 39-jährigen Neffen aus Utzenaich seit Stunden durch Anrufe und Nachrichten mit dem Umbringen bedroht werde. Selbst während der Einvernahme des 71-Jährigen rief der Beschuldigte mehrmals an und bedrohte ihn, was auch von den Polizisten wahrgenommen wurde.