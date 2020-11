Ein mickriger Punkt Vorsprung! So lautete 2014 das Endergebnis bei der Entscheidung zum Sportler des Jahres. David Alaba gewann hauchdünn vor Marcel Hirscher. Auch heute könnte es in der Marx Halle ähnlich spannend werden. Wobei dieses Mal Österreichs Fußball-Star den Kürzeren ziehen könnte. Denn für viele ist Dominic Thiem der haushohe Favorit. Und auch er selbst gibt sich kampfbereit. „Heuer will ich diese Trophäe gewinnen“, so der US-Open-Sieger. Wobei David Alaba mit dem Titel in der Champions League, dem Meistertitel mit Bayern München, dem Supercup glänzt. Seine Liste an Triumphen ist nicht zu überbieten. Irgendwie ein echtes Dilemma! Denn beide hätten sich den „Niki“ verdient.