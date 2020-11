Sie wollte doch nur ihre Tochter in Graz besuchen. Dort kam eine Deutsche (58) aber nie an. Sie starb bei einem verheerenden Zugsunglück in Niklasdorf. Nächsten Mittwoch steht jener Lokführer (48) vor Gericht, der laut Strafantrag für den schrecklichen Vorfall verantwortlich sein soll. Er soll trotz fehlender Fahrerlaubnis losgefahren sein – sein Fahrzeug kollidierte mit einem Eurocity.