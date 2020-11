Stickstoffdioxid-Konzentration ging in Österreich um ein Drittel zurück

Europaweit - so Schätzungen - ging der Personenverkehr um 57 Prozent und der Flugverkehr um 65 Prozent im Vergleich zum Vorjahr zurück. In einigen Städten habe sich die Luftqualität dadurch „dramatisch verbessert“. In Österreich sei die Stickstoffdioxid-Konzentration in der Luft um ein Drittel (34 Prozent) zurückgegangen. In vielen Teilen der Welt sei die Luftqualität aber wieder auf das alte Niveau zurückgekehrt, als die Corona-Maßnahmen gelockert wurden.