Persönliches Gesundheitsmanagement so einfach wie möglich machen, lautet der Anspruch von Scientific DX, das in Sachen Do-it-yourself-Tests Gas gibt. Nach dem Allergietest für Zuhause brachte die in Linz und Wien ansässige Firma nun einen Stoffwechseltest auf den Markt, der den körpereigenen „Motor“ durchcheckt.