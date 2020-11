Wagen in Linz stationiert

Die „Krone“ fragte bei Wolfgang Ziegler, Praktiker in Kremsmünster und Vize-Kurienobmann der niedergelassenen Ärzte der oö. Ärztekammer, nach. Seine Antwort: „Der Covid-Hausärztliche Notdienst, kurz Covid-HÄND, wurde mit dem Roten Kreuz bei der ersten Welle eingeführt, weil damals keine Schutzausrüstung zur Verfügung stand. Der Wagen wurde in Linz stationiert. Bis vor zwei Wochen haben wir damit das Auslangen gefunden, jetzt sind die Zahlen explodiert. Wir werden am Samstag in Gallneukirchen und Vöcklabruck zwei weitere Teams stationieren.“