Das Beben ereignete sich um 14.51 Uhr (Ortszeit) - wie das ZAMG mitteilte, wurde der Erdstoß an allen seismischen Stationen des Erdbebendienstes aufgezeichnet. Der türkische Nachrichtensender TRT zeigte Bilder von einem einstürzenden Gebäude in Izmir und berichtete von Panik auf den Straßen während des Bebens - auch ein Tsunami wurde an der türkischen Küste beobachtet.