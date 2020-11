Black Stone Cherry - The Human Condition

So abgeschieden daheim in Kentucky an einem Album arbeiten, dass man von Corona anfangs überhaupt nichts mitbekommt - das muss man auch einmal schaffen. Black Stone Cherry befinden sich eben gerne in ihrer Blase und erschufen mit „The Human Condition“ ein Album, das überraschend nahe am derzeitigen Zeitgeschehen ist, ohne vorsätzlich darauf gepolt geworden zu sein. Die gewohnte Mischung aus Southern- und Alternative Rock ist glücklicherweise nicht ganz so käsig wie auf den zwei lauen Vorgängern geraten und zeigt das fidele Quartett endlich wieder mit Ecken und Kanten, ohne aber den Appeal der Massentauglichkeit einzubüßen. Mit „Push Down And Turn“ oder „The Chain“ hat man echte Kracher im Repertoire, das ELO-Cover „Don’t Bring Me Down“ fügt sich zudem souverän in das Gesamtspektakel ein. Welcome back boys! 7,5/10 Kronen