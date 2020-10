In der flammenden Rede kamen sogar Vergleiche mit dem ehemaligen Staatspräsidenten der Sowjetunion Michail Gorbatschow sowie dessen Politik von Perestroika und Glasnost vor. Hingewiesen werden sollte damit auf die Zeit des Aufbruchs und Umbruchs, der Transparenz und Aufklärung. Augenblicke später hatte der Abgeordnete in seinen Ausführungen behauptet, dass ihm ein Geschädigter aus dem Bezirk Mattersburg gesagt habe, wer sich das Geld aus der Commerzialbank eingestreift habe (siehe Faksimile in unserer heutigen Burgenland-Printausgabe).