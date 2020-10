Weiteres Opfer in Tirol

Angebahnt hatte der 50-Jährige den Kontakt zur Frau in einem Café. Bereits wenig später war er zu ihr gezogen. In Tirol fand er zudem ein weiteres Opfer: Er lernte die Frau in einer Therme kennen und war auch hier nach kurzer Zeit bei der Frau eingezogen. Die Polizei geht davon aus, dass es weitere Opfer gibt. Diese werden gebeten, sich zu melden. Der Aufenthaltsort des Mannes ist nicht bekannt.