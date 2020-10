Nach einem weiteren Negativ-Rekord von 4453 Corona-Neuinfektionen in nur 24 Stunden tagt am Donnerstag erneut die Ampelkommission. Laut Informationen der „Krone“ dürften die Experten wohl empfehlen, bis auf wenige Ausnahmen alle Bezirke Österreichs auf Rot zu schalten. Neben den kompletten Bundesländern Oberösterreich und Salzburg dürfte auch in der Bundeshauptstadt die Ampel erstmals rot leuchten.