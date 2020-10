612 Neuinfektionen mit dem Corona-Virus wurden am Sonntag verzeichnet. Besonders in den Alten-und Pflegeheimen macht sich die Ausbreitung bemerkbar. Und auch ein weiter Todesfall war am Sonntag zu beklagen: Eine 91-jährige Patientin mit Vorerkrankung aus dem Bezirk Vöcklabruck ist im Salzkammergut Klinikum Gmunden verstorben. Sie ist das 94. Todesopfer in Oberösterreich.