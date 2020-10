Bereits am 4. Oktober 2020 erstattete ein 23-jähriger Nordmazedonier aus dem Bezirk Vöcklabruck bei der Polizei Anzeige, dass ihm am 19. September 2020 von einem 29-jährigen Landsmann in einem Lokal 10.000 Euro angeboten worden seien, wenn er einen 21-Jährigen ins Koma prügle. Sollte er den 21-Jährigen an einen Platz bringen, wo ihn der 29-Jährige umbringen könne, bzw. wenn er den 21-Jährigen ermorde, bekomme er 20.000 Euro.