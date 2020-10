Zahl der Neuinfizierten in Wien für den Freitag korrigiert

Nach oben korrigiert werden musste zudem die Zahl der Neuinfizierten in der Bundeshauptstadt für den Freitag. Ursprünglich waren für diesen Tag 615 Neuinfektionen bekannt gegeben worden. Wie der Krisenstab am Samstag jedoch mitteilte, habe es ein „Problem bei der Datenübertragung gegeben“, die Nachmeldung sei am Freitagnachmittag erfolgt. Somit gab es am Freitag in Wien 808 Neuinfektionen mit dem Coronavirus, hieß es seitens des Krisenstabes.