„Mir war schon nach meinem ersten Monat hier in Vorarlberg klar, dass einiges an Potenzial in diesem Team steckt“, erklärt Zell, der am Bundesgymnasium Dornbirn Mathematik und Sport unterrichtet. „Die große Frage war aber, ob die sehr junge Truppe dieses Potenzial auch von Anfang an am Spielfeld umsetzen wird können. Das haben meine Spielerinnen bislang wirklich gut hinbekommen.“