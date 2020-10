Zwölf Tage vor der Wahl sind US-Präsident Donald Trump und sein Herausforderer Joe Biden in Nashville im US-Bundesstaat Tennessee zu ihrem zweiten und letzten TV-Duell zusammengekommen (siehe Livestream oben). Zum Auftakt lieferten sie sich am Donnerstagabend Ortszeit einen Schlagabtausch zur Corona-Krise. Biden warf dem Amtsinhaber wiederholt vor, für die mehr als 200.000 Corona-Toten in den USA verantwortlich zu sein. Trump hielt mit optimistischen Tönen dagegen. Gefragt nach seinem jüngst aufgedeckten Bankkonto in China, antwortete der US-Präsident: „Ich habe viele Bankkonten - ich bin ein Geschäftsmann, der Geschäfte macht.“ Ansonsten betonte Trump stets, dass die Dinge vor ihm „noch niemand so toll“ gemacht habe wie er, sein Vorgänger Barack Obama mit dessen damaligem Vize Biden hätten ihm auf vielen Ebenen „a total mess“ hinterlassen, er habe das Chaos beseitigt.