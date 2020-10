Ab Samstag verhängt Deutschland eine Reisewarnung für fast ganz Österreich - nur Kärnten bleibt die „Insel der Seligen“. Der Rest des Landes steht auf der roten Liste - heißt: Deutsche, die sich in Österreich aufhalten, müssen bei der Rückkehr für 14 Tage in Quarantäne und können sich frühestens am fünften Tag „freitesten“ lassen.