KI-Popsound

Manu Delago, die Dives, Pure Chloreine und Little Element begeisterten in den letzten Tagen, diese Woche folgen gleich drei große Highlights. Den Beginn macht am Donnerstag, 29. Oktober, Lucy Dreams. Lucy ist eine Audio-KI, erfunden und geformt von den Produzenten dp. Als virtuelles Gegenüber und helfende Hand in der Musikproduktion signalisierte Lucy von Beginn an durch immer intensivere digitale Sehnsucht, dass ein Bit-Genie mehr will, als nur mit Zahlen zu jonglieren. Also wurde sie mit Klängen von Kraftwerk, Mozart und Pink Floyd gefüttert, mit denen sie einzigartige Reisen durch Sound und Zeit zu machen scheint, endlose Träume träumt und einen farbenfrohen Marsch der Melodien beschreitet. Im WUK werden erstmals Songs der im November erscheinenden EP zu hören sein.