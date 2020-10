Da der Spieler seit mehr als 48 Stunden keinen Kontakt zur Mannschaft habe, müsse das übrige Team vor dem Bundesliga-Heimspiel gegen Sturm Graz am Samstag nicht in Quarantäne. Nach Bekanntwerden des ersten Corona-Falls im Kader des Aufsteigers am vergangenen Dienstag waren die folgenden PCR-Tests allesamt negativ ausgefallen. Am Mittwoch soll nun erneut flächendeckend getestet werden.