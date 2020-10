„Es sagt einem eh der Hausverstand, was eine Gruppe ist“

Aber: „Wenn zu viele Menschen in Österreich Partys zu Hause feiern und sich freuen, dass die Polizei keine Handhabe hat, dann funktioniert das eine Zeit lang“, so Kurz. Schließlich würde dies aber „zur Notwendigkeit von noch härteren Maßnahmen führen“. Man könne das „strapazieren, so lange, bis es wieder an diesem Punkt ist“. Die Zwölf-Personen-Regel für draußen gilt übrigens auch beim Wandern oder am Spielplatz. „Es sagt einem eh der Hausverstand, was eine Gruppe ist“, so der Bundeskanzler.