Wir wollen mit dieser neuen Desinfektionsmethode das Corona-sicherste Hotel in der Region werden“, ist Rinaldo Bortoli, Chef vom Hotel am Domplatz in Linz begeistert. 15.000 Euro hat er in ein Desinfektionsgerät von der Firma CB-Chemie investiert. Ab heute, Freitag, können Hotelgäste den Zusatzservice um 15 Euro buchen, das Zimmer wird dadurch absolut sicher. „Zusätzlich werden alle unsere Mitarbeiter und auch Dienstleister einmal wöchentlich auf Corona getestet“, erzählt er. Doch wie funktioniert dieses „Super-Gerät“ eigentlich und was hebt es von anderen Desinfektionsgeräten ab?