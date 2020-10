Sehr zur Freude Nemeths. „Ich kenne hier einige Spieler. Etwa den Andi Kuen aus Mattersburg oder die Burschen, mit denen ich beim Nachwuchs-Nationalteam war.“ Auf den Schultern des 1,91-Meter-großen Innenverteidigers lasten viele Hoffnungen, in Mainz setzt man große Stücke auf den ÖFB-U19-Teamspieler. Unter Druck lässt sich Nemeth dadurch aber nicht setzen. „Ich hab in den letzten Monaten so viele Erfahrungen gemacht. Etwa zuletzt mit dem Konkurs in Mattersburg oder in Mainz bei einem großen Klub, wo man in der ganzen Stadt die Begeisterung spürt. Aber jetzt will ich bei Sturm den nächsten Schritt schaffen, mich hier weiterentwickeln.“