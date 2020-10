Sieben Top-Ten-Spieler in Wien

Mit dem 17-fachen Grand-Slam-Champion Djokovic, Lokalmatador und Vorjahressieger Dominic Thiem (ATP-3), Stefanos Tsitsipas (GRE/5), Daniil Medvedev (RUS/6), Diego Schwartzman (ARG/8), Matteo Berrettini (ITA/9) und Andrey Rublev (RUS/10) schlagen in Wien nicht weniger als sieben Superstars aus den Top Ten der Weltrangliste bei den Erste Bank Open vom 24. Oktober bis 1. November 2020 in Wien auf. Auch der Cut Off von 27 - also jene Weltranglisten-Position, die notwendig ist, um einen Platz im Hauptbewerb sicher zu haben - bedeutet Rekord.