Verstappen auch weg?

Honda ist weg - Verstappen auch bald von Red Bull? Horner wies Spekulationen darüber zurück, dass der noch länger vertraglich gebundene 23-Jährige mithilfe einer motorbezogenen Klausel aussteigen könnte. Er wolle nicht über vertragliche Details reden, meinte aber, dass der Niederländer fix an das Team gebunden sei und nicht an einen Hersteller. „Er ist in derselben Situation wie wir und will auch künftig nicht ins Seifenkistenrennen einsteigen“, scherzte der Brite.