In Graz hat jede Haltestelle ein genopptes Feld. Wenn dort ein als blind erkennbarer Mensch wartet, bleibt der Öffi-Fahrer so stehen, dass man an der ersten Tür einsteigen kann. „Graz ist bei der Infrastruktur ganz weit vorne“, lobt Christian Schoier, Obmann des Blinden- und Sehbehindertenverbandes Steiermark. „Und das potenziert sich – mehr blinde Menschen ziehen in die Stadt und wollen dann nicht mehr weg“, sagt Ann Linhart-Eicher, die für Verkehrsthemen zuständig ist.