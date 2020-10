Angriff mit Morgenstern

Den Männern, 28, 26 und 23 Jahre alt, wird die Beteiligung an einem brutalen Raubüberfall im Jahr 2017 in Tschechien vorgeworfen, bei dem es um drei Millionen Euro Bargeld ging. Maskierte griffen dabei ihre beiden Opfer mit einem Morgenstern, mit Pfefferspray und einem Holzstock an. Die Haupttäter wurden bereits in Tschechien verurteilt.