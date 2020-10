Die Jugendliche aus dem Bezirk Graz-Umgebung hatte gegen 15.30 Uhr zusammen mit anderen an einer Trainingseinheit in einem Fahrtechnikzentrum in Ludersdorf-Wilfersdorf nahe Gleisdorf (Bezirk Weiz) teilgenommen. Der Fahrlehrer aus Graz wollte mit seinen Schülern das Ausweichen auf einem Belag üben, der eine Schneefahrbahn simuliert.