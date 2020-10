Cluster in Spital und Tourismusschule

Alleine sechs davon gehen laut Behörden auf die Tourismusschule am Semmering zurück. Zwei Klassen und acht Lehrer befinden sich dort in Quarantäne. In den kommenden Tagen soll wegen der Häufung auch ein Screening an der Schule durchgeführt werden. „Zumeist gehen aber auch die Fälle in den Schulen eher auf Infektionen im privaten Bereich als auf den Schulalltag selbst zurück“, schildert ein Sprecher der Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig.