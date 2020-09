Ein schwerer Unfall hat sich am Dienstagabend auf der B70 in Wolfsberg in Kärnten zugetragen: Als ein 19 Jahre alter Lenker für einen kurzen Moment auf sein Essen am Beifahrersitz blickte, kam er auf die Gegenfahrbahn und donnerte in einen Straßenleitpflock. Das Auto überschlug sich - der Mann erlitt aber keine schweren Verletzungen.