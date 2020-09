Die Siegesserie des FC Liefering in der 2. Liga ist am Dienstagabend gerissen. Die nichtaufstiegsberechtigten „Jungbullen“ kamen in der 4. Runde im Duell zweier Farmteams bei den Juniors Oberösterreich über ein 1:1 nicht hinaus. Mit zehn Punkten führen die Lieferinger aber nach wie vor die Tabelle an. Neuer Zweiter ist einen Zähler dahinter Blau-Weiß Linz. Die Oberösterreicher kletterten dank eines 2:0-Erfolges gegen Amstetten im Ranking nach oben.