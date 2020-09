Seit Ende 2019 war die Polizei den beiden Polen auf den Fersen (47, 59). Das Duo konzentrierte sich bei seinen Einbrüchen großteils auf Juweliergeschäfte in Niederösterreich und Wien, richtete insgesamt 147.000 Euro Schaden an. Doch im Mai begingen die beiden Männer einen folgenschweren Fehler: Sie stahlen in Groß-Siegharts im Bezirk Waidhofen an der Thaya zwei E-Bikes, die allerdings mit GPS-Systemen ausgestattet waren. Diese führten die Polizei zunächst zum 47-Jährigen ins Waldviertel. Anfangs konnte der Mann flüchten, eine eingeleitete Sofort-Fahndung war allerdings erfolgreich. Durch umfangreiche Ermittlungen konnte dann auch der Komplize in Wien ausgeforscht werden. Bei dem 59-Jährigen, gegen den ein aufrechtes Waffenverbot besteht, wurde unter anderem ein russisches Maschinengewehr in der Bettlade gefunden. Die beiden sitzen in Haft, zeigen sich aber nicht geständig.