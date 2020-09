Die Leiche des jungen Nordburgenländers war im Bereich der Kläranlage in Mörbisch gefunden worden. Die Obduktion ergab Spuren von stumpfer Gewalteinwirkung auf den Kopf, der Tod war durch Ertränken eingetreten. Ein 28-jähriger Niederösterreicher wurde als Tatverdächtiger festgenommen und befindet sich in Untersuchungshaft, die am Montag um weitere zwei Monate verlängert wurde. Er bestritt die Vorwürfe.