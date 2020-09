Beim 0:1 gestern gegen Chongqing Lifan wurde Marko Arnautovic bis Minute 59 geschont. Es war bedeutungslos. Shanghai SIPG stand ja längst als ein Gruppensieger von Chinas Superleague fest. Erst am 18. Oktober steigt das erste Viertelfinale. Zeit genug, um zum Länderspiel-Triplepack gegen Griechenland (7. 10.), in Nordirland (11. 10.) und in Rumänien (14. 10.) zu reisen. Theoretisch. Sein Klub muss ihn wegen der strengen Corona-Regeln nicht freistellen, dazu zwei elfstündige Flüge, der Jetlag vorm Play-off-Start - Arnie wird zu 99 Prozent in seiner „Blase“ bleiben …