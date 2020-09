In Oberösterreich ist am Samstag ein Cluster in einem Fleischverarbeitungsbetrieb in Wels-Land mit derzeit 20 Infizierten bekannt geworden. Das Kontaktpersonenmanagement seitens der zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde wurde in die Wege geleitet. Die Fallhäufungen bei einem Fleischbetrieb in Utzenaich haben sich im Vergleich zu Freitag mit fünf neuen Infizierten auf 66 (64 Mitarbeiter und zwei Folgefälle) leicht erhöht, gab der oö. Krisenstab bekannt.Mit Stand 17 Uhr gab es in Oberösterreich am Samstag 726 Fälle, 35 werden in Spitälern behandelt, fünf davon auf Intensivstationen.