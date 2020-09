Mit diesem Trick gondelten die Verbrecher, die teils 20 Jahre Häfen am Buckel haben, durch Europa und machten nun in Linz Station: Sie melden sich unter falschem Namen an einer Adresse an, bekommen damit einen Meldezettel und eröffnen damit wiederum Konten und erhalten jeweils eine Kreditkarte. Diese überziehen sie, bis nichts mehr geht, und ziehen dann weiter. Bank und Polizei haben nichts in der Hand, denn alle Angaben waren falsch.