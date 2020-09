Ein Jahr nach dem bisher größten globalen Klimastreik hat die Umweltbewegung „Fridays for Future“ für Freitag erneut zu weltweiten Demonstrationen gegen „die politische Untätigkeit in der Klimakrise“ aufgerufen. Auch in Österreich sind Protestzüge in mehreren Bundesländern geplant - vor allem in Wien wird dies wohl einmal mehr zu Staus und Verkehrsbehinderungen in der City führen.