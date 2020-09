Mehr als 32 Millionen offizielle Coronavirus-Infektionen weltweit und fast eine Million Tote - das ist nach rund einem Dreivierteljahr Pandemie die vorläufige traurige Bilanz. UNO-Generalsekretär Antonio Guterres übte in diesem Zusammenhang scharfe Kritik am internationalen Umgang mit der Krise. „Die Pandemie ist ein eindeutiger Test für die internationale Zusammenarbeit - ein Test, den wir im Wesentlichen nicht bestanden haben“, sagte er am Donnerstag in New York. Das Virus sei „weitgehend außer Kontrolle“.