Eine Terminkollision hat zur Absage der Austrian Open im Tischtennis in Linz (10.-15.11.) geführt. ÖTTV-Präsident Hans Friedinger nannte am Donnerstag in Linz die zeitgleiche Ansetzung des Herren-Weltcups in China (13.-15.11.) als Grund. Die World Cups für Damen und Herren sind Teil des vom Weltverband (ITTF) initiierten Neustarts nach der Coronavirus-Zwangspause. „Ich bin sehr aufgebracht“, erklärte Friedinger, „wir fordern eine Ausfalls-Entschädigung.“