Vorreiter in Technikerausbildung

Er ist sicher, dass Wels alle Voraussetzungen erfüllt. Wie berichtet, bietet sich das Gebiet rund um den Bahnhof für eine TU mit Digitalschwerpunkt an. Und in Sachen Technikerausbildung ist Wels seit Jahren Vorreiter.Die Fachhochschule mit 14 Bachelor- und 15 Masterstudiengängen forscht in über 200 Projekten mit einem Umsatz von 10 Millionen €. Die Forschungsleistung pro Student entspricht derjenigen der TU Wien.