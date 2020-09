Schadenssumme vielleicht viel höher als bisher vermutet

Die Aussagen einer weiteren ehemaligen Mitarbeiterin lassen vermuten, dass die Schadenssumme noch viel höher sein könnte. Deren eingereichte Belege konnten aber „zum größten Teil noch nicht aufgearbeitet werden“, heißt es in dem Akt. „Aufgrund der sogenannten umgewandelten Belege wird sich die Schadenssumme noch wesentlich erhöhen“, denken die Ermittler. Es geht um drei blaue Ordner mit Rechnungen und Unterlagen - Strache habe der Frau das Geld in bar zurückgezahlt. In diesen Unterlagen finden sich auch „Urlaubsrechnungen von diversen Reiseveranstaltern in der Höhe von insgesamt 69.668,1 Euro“. Insgesamt geht es bei diesen Rechnungen um eine Summe von 134.503,86 Euro.