Auch in Bludenz gibt es eine Stichwahl: Schwarz gegen Rot - so lautet in zwei Wochen das Duell in Bludenz. Wie erwartet kommt es in der hart umkämpften Stadt im Süden Vorarlbergs zur Stichwahl zwischen ÖVP-Quereinsteiger Simon Tschann und Sozialdemokrat Mario Leiter. Tschann dürfte dabei am 27. September einen Startvorteil haben: Seine ÖVP legte deutlich auf 45,86 Prozent und 16 Mandate zu (2015: 40,51 Prozent, 14 Mandate). SPÖ-Bürgermeisterkandidat Leiter war mit 43,88 Prozent Zustimmung (2779 Stimmen) aber nur 196 Stimmen hinter ihm und damit nicht aus dem Rennen.