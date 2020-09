Der Vorwurf, kein Gefühl zu zeigen, traf offenbar genau ins Schwarze. „Die Bilder aus Moria lassen keinen von uns kalt“, so Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) in einer Facebook-Videobotschaft. Er stellte aber auch klar, dass er auf Hilfe vor Ort setze und keinesfalls Flüchtlingskinder aufnehmen wolle. So einigte sich die Koalition am Samstag auf eine Verdoppelung der Auslandskatastrophenhilfe von 25 auf 50 Millionen Euro.