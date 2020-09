Warnung vor „SPÖ-Absoluter“

Kurz malte dabei - gegen alle derzeitigen Umfragen - das Schreckgespenst einer SPÖ-Absoluten an die Wand: „Wir merken aufgrund der Entwicklung in anderen Parteien, dass viele Stimmen am Markt sind“, die SPÖ werde deutlich zulegen: „Die Frage ist: Gibt‘s am Ende eine absolute Mehrheit für die SPÖ in Wien oder nicht?“ Ziel der Volkspartei müsse es jedenfalls sein, das zu verhindern, so die Mobilisierungsbotschaft.