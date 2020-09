„Leider ist Ajibade nur 48 Jahre alt geworden“, bedauert Ex-GAK-Torjäger Ben Akwuegbu, der zeitgleich mit seinem Landsmann in Graz gespielt hat. Akwuegbu hat sich mittlerweile vom Fußball zurückgezogen: „Ich habe leider nie eine Chance im Trainer-Business bekommen, obwohl ich für Nigeria bei der WM gespielt habe und in Frankreich, Belgien, Griechenland, Österreich, England und China viel Erfahrung sammeln konnte.“ So hat sich der 30-fache Internationale dem Sozialbereich zugewandt: „Ich arbeite jetzt in einem Universitäts-Krankenhaus in London als Krankenpfleger mit Menschen, die mich brauchen. Das macht mir große Freude.“