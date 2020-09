In Wien, Niederösterreich und dem Burgenland sowie in Bayern enden am Wochenende die Sommerferien. Die Clubexperten des ÖAMTC rechnen daher mit regem Verkehr in Tirol und speziell in Salzburg. Besonders betroffen werden in Kärnten und Salzburg werden sich Autofahrer vor den Tunnelbereichen auf der Tauern Autobahn (A10) zeitweise gedulden müssen.

Diese Baustellen - Großraum Salzburg (A1 und A10), vor Baustellenbereichen auf der A10, Urstein - Hallein, Werfen - Pongau - werden das ihre zur allgemein schon angespannten Lage beitragen.

Um den regionalen Verkehr abseits der Autobahn zu schützen, werden Fahrverbote in Kraft treten. Konkret wird‘s auf der Tauern-Autobahn (A10) zu Ausfahrtssperren und zu Durchfahrtssperren in Grödig, Großgmain, Anif, Niederalm, Elsbethen und Wals kommen.